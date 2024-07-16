Bandırma’da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Bandırma'da, Korozman Kavşağı Köprülü üst geçit üzerinde, Bursa istikametine seyir halinde olan B.A. idaresindeki otomobil köprü üzerinde oluşan trafik nedeniyle yavaşlayarak duran araca duramayarak çarptı. Sonrasında 4 aracın daha kazaya karışmasıyla 5 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Kaza sonucu 2 araç sürücüsü ve 6 yolcu olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların gelen sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.