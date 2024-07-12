LGS tercihleri yapanlar dikkat: İşte doğru tercihin detayları
Lise seçimi yaparken aşağıda yer alan faktörlerin her birini dikkatlice değerlendirmek ve öğrencinin bireysel ilgi ve yeteneklerine uygun bir seçim yapmak önemlidir.
Doğru lise seçimi, öğrencinin gelecekteki akademik ve mesleki başarısı için oldukça önemlidir.
Ayrıca, okulu ziyaret ederek öğretmenlerle tanışarak doğrudan bir izlenim edinmek de faydalı olabilir.
İşte lise seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:
Akademik başarı ve programlar:
Lisenin akademik başarı seviyesi ve üniversiteye yerleştirme oranları.
İlgilendiğiniz alanlarda (fen, sosyal bilimler, sanat, spor, teknoloji vb.) güçlü programlar sunup sunmadığı.
Öğretmen kalitesi:
Öğretmenlerin nitelikleri, deneyimleri ve öğrenciyle olan iletişimleri.
Öğretmen-öğrenci oranı ve derslerdeki birebir ilgilenme imkanları.
Fiziksel ve teknik imkanlar:
Laboratuvarlar, kütüphane, spor salonları, sanat atölyeleri gibi fiziksel olanakların durumu.
Teknolojik altyapının güncel ve yeterli olup olmadığı.
Sosyal ve kültürel faaliyetler:
Okulun sunduğu kulüpler, spor takımları, sanat etkinlikleri ve sosyal aktiviteler.
Öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirebilecekleri imkanların olup olmadığı.
Okulun itibarı ve mezunların başarıları:
Okulun genel itibarı ve topluluk içindeki yeri.
Mezunlarının akademik ve profesyonel hayattaki başarıları.
Ulaşım ve konum:
Okulun evinize olan uzaklığı ve ulaşım imkanları.
Okulun bulunduğu çevrenin güvenliği ve sosyal imkanları.
Öğrenci destek hizmetleri:
Rehberlik hizmetleri, kariyer danışmanlığı ve psikolojik destek gibi öğrencilere sunulan destek hizmetleri.
Özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler için sağlanan imkanlar.
Finansal durum:
Okulun maliyetleri ve varsa burs veya mali destek imkanları.
Devlet okulları, özel okullar ve vakıf okulları arasında maliyet farkları.
Veli ve öğrenci görüşleri:
Mevcut öğrenci ve velilerden alınan geri bildirimler.
Okulun genel atmosferi ve öğrenci-veli memnuniyeti.
Uluslararası programlar ve yurt dışı fırsatları:
IB (International Baccalaureate) veya AP (Advanced Placement) gibi uluslararası programların olup olmadığı.
Öğrencilerin yurt dışı eğitim ve değişim programlarına katılma imkanları.
Ayrıca, okulu ziyaret ederek öğretmenlerle tanışarak doğrudan bir izlenim edinmek de faydalı olabilir.
İşte lise seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:
Akademik başarı ve programlar:
Lisenin akademik başarı seviyesi ve üniversiteye yerleştirme oranları.
İlgilendiğiniz alanlarda (fen, sosyal bilimler, sanat, spor, teknoloji vb.) güçlü programlar sunup sunmadığı.
Öğretmen kalitesi:
Öğretmenlerin nitelikleri, deneyimleri ve öğrenciyle olan iletişimleri.
Öğretmen-öğrenci oranı ve derslerdeki birebir ilgilenme imkanları.
Fiziksel ve teknik imkanlar:
Laboratuvarlar, kütüphane, spor salonları, sanat atölyeleri gibi fiziksel olanakların durumu.
Teknolojik altyapının güncel ve yeterli olup olmadığı.
Sosyal ve kültürel faaliyetler:
Okulun sunduğu kulüpler, spor takımları, sanat etkinlikleri ve sosyal aktiviteler.
Öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirebilecekleri imkanların olup olmadığı.
Okulun itibarı ve mezunların başarıları:
Okulun genel itibarı ve topluluk içindeki yeri.
Mezunlarının akademik ve profesyonel hayattaki başarıları.
Ulaşım ve konum:
Okulun evinize olan uzaklığı ve ulaşım imkanları.
Okulun bulunduğu çevrenin güvenliği ve sosyal imkanları.
Öğrenci destek hizmetleri:
Rehberlik hizmetleri, kariyer danışmanlığı ve psikolojik destek gibi öğrencilere sunulan destek hizmetleri.
Özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler için sağlanan imkanlar.
Finansal durum:
Okulun maliyetleri ve varsa burs veya mali destek imkanları.
Devlet okulları, özel okullar ve vakıf okulları arasında maliyet farkları.
Veli ve öğrenci görüşleri:
Mevcut öğrenci ve velilerden alınan geri bildirimler.
Okulun genel atmosferi ve öğrenci-veli memnuniyeti.
Uluslararası programlar ve yurt dışı fırsatları:
IB (International Baccalaureate) veya AP (Advanced Placement) gibi uluslararası programların olup olmadığı.
Öğrencilerin yurt dışı eğitim ve değişim programlarına katılma imkanları.