LGS tercihleri yapanlar dikkat: İşte doğru tercihin detayları

Doğru lise seçimi, öğrencinin gelecekteki akademik ve mesleki başarısı için oldukça önemlidir.Ayrıca, okulu ziyaret ederek öğretmenlerle tanışarak doğrudan bir izlenim edinmek de faydalı olabilir.İşte lise seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:Lisenin akademik başarı seviyesi ve üniversiteye yerleştirme oranları.İlgilendiğiniz alanlarda (fen, sosyal bilimler, sanat, spor, teknoloji vb.) güçlü programlar sunup sunmadığı.Öğretmenlerin nitelikleri, deneyimleri ve öğrenciyle olan iletişimleri.Öğretmen-öğrenci oranı ve derslerdeki birebir ilgilenme imkanları.Laboratuvarlar, kütüphane, spor salonları, sanat atölyeleri gibi fiziksel olanakların durumu.Teknolojik altyapının güncel ve yeterli olup olmadığı.Okulun sunduğu kulüpler, spor takımları, sanat etkinlikleri ve sosyal aktiviteler.Öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirebilecekleri imkanların olup olmadığı.Okulun genel itibarı ve topluluk içindeki yeri.Mezunlarının akademik ve profesyonel hayattaki başarıları.Okulun evinize olan uzaklığı ve ulaşım imkanları.Okulun bulunduğu çevrenin güvenliği ve sosyal imkanları.Rehberlik hizmetleri, kariyer danışmanlığı ve psikolojik destek gibi öğrencilere sunulan destek hizmetleri.Özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler için sağlanan imkanlar.Okulun maliyetleri ve varsa burs veya mali destek imkanları.Devlet okulları, özel okullar ve vakıf okulları arasında maliyet farkları.Mevcut öğrenci ve velilerden alınan geri bildirimler.Okulun genel atmosferi ve öğrenci-veli memnuniyeti.IB (International Baccalaureate) veya AP (Advanced Placement) gibi uluslararası programların olup olmadığı.Öğrencilerin yurt dışı eğitim ve değişim programlarına katılma imkanları.