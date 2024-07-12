Cari işlemler açığında büyük düşüş! Bakan Bolat açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari işlemler açığının 1 yılda yaklaşık 32 milyar dolar gerilediğine dikkat çekerek, '2024 yılı genelinde ihracattaki artış ve ithalattaki azalış eğiliminin sürmesi beklenmekte olup, dış ticaretin cari işlemler dengesine ve ekonomik büyümeye pozitif katkı yapacağı öngörülmektedir' dedi.Yıllıklandırılmış cari işlemler açığı son 1 yılda 31,8 milyar dolar geriledi.2024 yılı Mayıs ayında cari işlemler açığı geçen yılın aynı ayına göre %84,1 oranında azalışla 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.Cari işlemler açığı 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %53,0 oranında azalışla 17,6milyar dolar olarak kaydedilmiştir.Böylelikle zirve noktası olan 2023 yılı Mayıs ayında 57,0 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı bir yıl sonra 31,8 milyar dolar azalarak 2024 Mayıs ayı itibariyle 25,2 milyar dolara gerilemiştir. Aynı dönemde yıllıklandırılmış dış ticaret açığı ise 35,1 milyar dolar gerilemiştir. Böylelikle 2023 Mayıs ayına göre yıllıklandırılmış cari işlemler açığı dış ticarette uygulanan politikaların etkisi ile %55,8 oranında düşmüştür.2024 Mayıs ayında yıllıklandırılmış bazda ihracatımız %2,3'lük artış ile 260,0 milyar dolara yükselmiştir. Aynı ayda ithalatımız ise yıllıklandırılmış bazda %7,8'lik azalışla 347,1 milyar dolara gerilemiştir. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı %28,7 oranında azalarak 87,1 milyar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 7,4 yüzde puan artarak %74,9 olmuştur.Dış ticaret açığındaki gerilemeye, hizmet ihracatımızdaki artış da eşlik etmektedir. Hizmet gelirleri Mayıs ayında yıllıklandırılmış bazda 105,0 milyar dolar ile rekorunu yenilemiştir. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 51,1 milyar dolara yükselmiştir. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçları ile cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedilmiştir.Mayıs ayında mal ihracatı %16 artış ile 24,1 milyar dolarlık rekor seviyede gerçekleşirken, mal ithalatı %10,4 oranındaki gerileme ile 30,6 milyar dolar olmuştur. Mal ticaretindeki bu iyileşmeye hizmet ihracatındaki artışlar katkı vermiş, ve cari işlemler açığında ciddi bir düşüş sağlanmıştır. Haziran ayında ise takvim ve Kurban Bayramı tatili etkisiyle cari açıkta geçici bir artış beklenmekle birlikte, yıl sonunda cari işlemler açığının Orta Vadeli Program (OVP) hedefinin (34,7 Milyar Dolar) altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, ekonomik büyümeyi daha dengeli bir yapıya kavuşturmakta ve cari işlemler hesabındaki iyileşmeyle birlikte makroekonomik istikrarı sağlamlaştırmaktadır. 2024 yılı genelinde ihracattaki artış ve ithalattaki azalış eğiliminin sürmesi beklenmekte olup, dış ticaretin cari işlemler dengesine ve ekonomik büyümeye pozitif katkı yapacağı öngörülmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, küresel mal ve hizmet ihracatındaki payımızı artırmak amacıyla üretici ve ihracatçılarımızla yakın iş birliği içerisinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.