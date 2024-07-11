Ticaret Bakanlığından 'Reklam Kurulu' açıklaması: Adil ve objektif olduğu açık...

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu kararlarıyla ilgili sosyal medya platformlarında yer alan yorumlara ilişkin, "Kurul kararlarının objektif olmadığı ve taraflı karar alındığı hususu gerçeği yansıtmamaktır" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu kararlarıyla ilgili olarak bazı sosyal medya platformlarında yer alan yorumlara ilişkin basın açıklaması yaptı.Bakanlık, Reklam Kurulu kararlarıyla ilgili olarak bazı sosyal medya platformlarında yer alan yorumlarda kasıtlı bir biçimde kararın detaylarına yer verilmediğini, kararın oy birliğiyle alındığını ve kurulun kararları adil ve objektik şekilde aldığını bildirdi.