Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize, Ardahan, Kars çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Kastamonu, Çorum, Çankırı, İstanbul çevreleri ile Kırıkkale'nin kuzey kesimleri ve Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 39°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 31°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 35°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 29°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 33°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 38°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 36°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 35°CParçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 37°CParçalı bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 35°CParçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 35°CParçalı bulutluISPARTA °C, 35°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı çevreleri ve Kırıkkale'nin kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 32°CParçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ÇANKIRI °C, 35°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR °C, 33°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİVAS °C, 34°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 31°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 32°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 27°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 28°CParçalı yer yer çok bulutluParçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Rize çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 33°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 32°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 29°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 29°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri ile gece saatlerinden sonra doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 30°CParçalı yer yer çok bulutluKARS °C, 28°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 38°CParçalı yer yer çok bulutluVAN °C, 31°CParçalı yer yer çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 42°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 38°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 40°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 41°CParçalı ve az bulutlu