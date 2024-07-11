Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 11 Temmuz Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son rapora göre Kastamonu, Çorum, Çankırı, İstanbul çevreleri ile Kırıkkale'nin kuzey kesimleri ve Ankara'nın kuzey ve doğusunda kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize, Ardahan, Kars çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI
Yağışların; Kastamonu, Çorum, Çankırı, İstanbul çevreleri ile Kırıkkale'nin kuzey kesimleri ve Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 38°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 35°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 35°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı çevreleri ve Kırıkkale'nin kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI °C, 35°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 34°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Rize çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri ile gece saatlerinden sonra doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KARS °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 38°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
VAN °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 41°C
Parçalı ve az bulutlu