Kilosu 15 bin TL: Özel eğitimli köpeklerle aranıyor!

Zafer Şerafettin Kavak (50), 7 yıl önce bir köpek aldı ve amatör olarak 'kara elmas' olarak adlandırılan dünyanın en pahalı trüf mantarını toplamaya başladı. Fakat başarılı olamayan Kavak, ardından Lagotto Ramagnolo cinsi yavru bir köpek alarak eğitti.Özel eğitimli köpeği ile il il gezen Kavak, trüf mantarı toplayarak geçimini sağlıyor. Keskin koku ve sahibine bağlılığı ile bilinen Lagotto Ramagnolo cinsi 'Cesur', toprak altındaki mantarları radar gibi tespit ediyor. Mantarı bulunca kazarak çıkaran Cesur, ardından sahibine veriyor ve ödülünü alıyor.Trüf mantarını köpek olmadan bulmanın imkansız olduğunu dile getiren Zafer Şerafettin Kavak, köpeğin mantarı bulup, kazıp, kendisine getirdiğini söyledi. Mantarı toptancılara bin ile 2 bin lira arasında verdiklerini söyleyen Kavak, restoranlara ise 6 ile 15 bin arası verildiğini ifade etti. 7 yıldır mantar aradığını belirten Kavak, '2017 yılında amatörce başladım. İlk önce bir köpek aldım. Her amatör gibi köpeği kullanmayı beceremedim. Daha sonra öğrendim ki başkasının yetiştirdiği köpeği değil, kendi yetiştirdiğin köpekle mantar aramak daha doğru.Köpeğin ne istediğini bilmek ve hükmetmek için yavruyken almak gerekiyor. Yavruyken alıp yetiştirince köpeğe istediğin her şeyi yaptırabiliyorsunuz. Ayrıca köpekle bir duygusal bağ kuruyorsunuz. O sizin ne istediğinizi biliyor, siz de onun ne istediğini çok iyi biliyorsunuz. Köpekle bağlandığınız zaman bulamayacağınız mantar yok. Eğer mantar varsa köpek mutlaka getiriyor' dedi.Trüfün kara elmas olduğunu aktaran Kavak, 'Ama bu işi gerçekten dört dörtlük yaparsanız elmastır. Alırken doğaya zarar vermeden yapıyorsanız, bu tamamen kara elmas.Mantarı çıkardığınız yeri tekrar kapatmazsanız orada mantar olmuyor. Ağacın kökünü açık bırakıyor ve ona da zarar veriyorsunuz. Doğaya saygı duyarsanız o da size saygı duyuyor. Siz doğaya cömert olursanız doğa da size cömert oluyor' diye konuştu.Bu mantarı köpeksiz bulmanın imkansız olduğunu dile getiren Kavak, 'On binde bir tesadüf ihtimali. Bunun kanunu köpeği çok iyi eğitmektedir. Köpeğe ne kadar saygı duyarsanız o da size o kadar saygı duyuyor. Yerini buluyor, kazıyor, çıkartıyor, getiriyor ve ödülünü alıyor. O ödülünü alıyor, ben de ödülümü alıyorum' şeklinde konuştu.Trüf mantarının fiyatı hakkında bilgi veren Kavak, 'Şu anda toptancılara verdiğimiz fiyat bin lira ile 2 bin lira arası değişiyor. Restoranlara verilen 6 ila 15 bin arası değişiyor. Bunun sebebi ise mantarda 1, 2, 3. kalite var.Çok iyi görünümlü yuvarlak, olgun olması fiyatı değiştiriyor. Köpek çıkartırken pençe atıyor, kırılıyor veya çürük çıkıyor. Kenarını kesmek zorundasınız. Pençe attığı yeri kesip almak zorundasınız. Kırılmayan, tertemiz, yuvarlak olarak göze hitap eden mantar pahalı oluyor' ifadelerini kullandı.