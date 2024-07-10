Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Kahramanmaraş çevreleri, İç Anadolu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve (Bitlis, Hakkari ve Şırnak hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 1-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı ve Ege kıyılarının kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.Rüzgarın, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı ve güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE 23°C, 38°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 25°C, 33°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 24°C, 35°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 23°C, 33°CYerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, (Manisa hariç) iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 19°C, 31°CYerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 25°C, 39°CYerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 27°C, 37°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 25°C, 37°CParçalı ve az bulutluİç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 26°C, 36°CParçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 29°C, 36°Cİç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 25°C, 33°CParçalı ve az bulutluISPARTA 23°C, 33°CYer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 20°C, 31°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın kuzey ve batı çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.ÇANKIRI 19°C, 32°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR 19°C, 30°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.SİVAS 16°C, 30°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBölgenin (Sinop hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 16°C, 27°CAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 21°C, 33°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 23°C, 27°CParçalı bulutluZONGULDAK 22°C, 28°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA 20°C, 33°CAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN 20°C, 30°CAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 23°C, 29°CAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 24°C, 28°CAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, (Bitlis, Hakkari ve Şırnak dışında) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM 12°C, 25°CYerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 12°C, 25°CYerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 21°C, 36°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 16°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeyi yer yer çok bulutlu bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 23°C, 40°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 24°C, 38°CParçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri bu akşam yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT 26°C, 38°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 28°C, 40°CParçalı ve az bulutlu