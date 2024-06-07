Kayseri'de korku dolu anlar! Ambalaj fabrikasında yangın

Kayseri OSB 18. Cadde'de bulunan bir ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine Kayseri OSB ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.