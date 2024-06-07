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Kayseri'de korku dolu anlar! Ambalaj fabrikasında yangın

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale edildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekleme: 7.06.2024 - 10:20 Güncelleme: 7.06.2024 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
Kayseri'de korku dolu anlar! Ambalaj fabrikasında yangınKayseri OSB 18. Cadde'de bulunan bir ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Kayseri OSB ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kayseri'de korku dolu anlar! Ambalaj fabrikasında yangın