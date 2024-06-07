Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları bu hafta ABD'den gelen kötü verilerin Fed'i faiz indirimine iteceği beklentileriyle yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.
Altın fiyatları bu hafta ABD'den gelen kötü verilerin Fed'i faiz indirimine iteceği beklentileriyle yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.
Gram altın 2.396 TL'den başladığı haftayı 2,470 TL'nin üstünde kapatmaya hazırlanıyor.
Gram altın 2,471 TL
Çeyrek altın 4,004 TL
Yarım altın 8,033 TL
Cumhuriyet altını 16,261 TL
ONS altın 2,380 dolar
Gram altın 2.396 TL'den başladığı haftayı 2,470 TL'nin üstünde kapatmaya hazırlanıyor.
Gram altın 2,471 TL
Çeyrek altın 4,004 TL
Yarım altın 8,033 TL
Cumhuriyet altını 16,261 TL
ONS altın 2,380 dolar