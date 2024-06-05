Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 423 bin 2 lirayı, en yüksek 2 milyon 430 bin 510 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,7 artışla 2 milyon 430 bin lira oldu.Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 2 bin 454 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 063 TL seviyesinden işlem görüyor.ALTIN FİYATLARINDA SON DURUMGün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 5 Haziran 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.454,61Satış 2.454,77Alış 3.974,00Satış 4.063,00Alış 7.972,00Satış 8.118,00Alış 15.896,00Satış 16.185,00Alış 2.337,32Satış 2.337,70