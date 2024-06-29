Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Türk Kara Kuvvetleri'nin 2 bin 233'üncü kuruluş yıl dönümü tebrik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıldönümüne ait paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:Türk Kara Kuvvetlerimizin 2233'üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.Mazisi şanla, şerefle, nice büyük zaferle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarını selamlıyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.