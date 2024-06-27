Hakkari'de aranan 57 kişi yakalandı

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 8 Haziran- 26 Haziran 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Hakkari genelinde; Kasten Öldürme suçundan 1, dolandırıcılık suçundan 2, hırsızlık suçundan 3, narkotik suçlardan 11, Siber suçlardan 8, terör suçlarından 4 ve diğer suçlardan 20 kişi haklarında aranma kaydı bulunan toplam 57 şahıs yakalanarak Adli Makamlara sevk edildi. Yapılan mahkeme sonucunda 14 şahıs tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Yapılan açıklamada Hakkari'nin huzuru, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği ifade edildi.