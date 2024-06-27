Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için Meclis Şeref Kapısı önünde cenaze töreni gerçekleştirildi.Törene Yakış'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda siyasetçi katıldı.Törene katılan siyasiler arasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek, Bülent Arınç, İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, eski bakan ve siyasetçiler vardı.Törende Yakış'ın özgeçmişinin okunmasının ardından dua edildi.Yakış'ın naaşı, törenin ardından toprağa verilmek üzere karayoluyla Düzce'nin Akçakoca ilçesine gönderildi.Düzce'de 1938 yılında doğan Yakış, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.Farklı ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevlerinde bulunan Yakış, 2002'de Düzce'den Milletvekili seçildi.Yakış, 19 Kasım 2002-14 Mart 2003 tarihleri arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.Fransızca, İngilizce ve Arapça bilen Yakış evli ve bir çocuk babasıydı.Ankara'da hastanede bir süredir tedavi gören 85 yaşındaki Yakış, dün yaşamını yitirmişti.