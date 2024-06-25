Samsun'da asma köprüde intihar girişimi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ailevi sorunlar yaşayan bir şahıs, Yeşilırmak Nehri üzerinde bulunan asma köprüde intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 1 saat süreyle iki taraflı ulaşımın kesildiği köprü üzerindeki şahıs, ekipler tarafından ikna edildikten sonra ambulans ile sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailevi sorunlar yaşayan Osman B. intihar etmek için asma köprüye çıktı. Şahıs, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik ikna çabaları sonucunda çıktığı köprünün korkuluklarından indirildi. İntihar girişiminde bulunan Osman B.'ye polisin yaklaşımı takdir topladı.Gece 00.30 sularında yaşanan olayda; emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri adeta seferber oldu. Yaklaşık 1 saat süreyle iki taraflı ulaşımın kesildiği köprü üzerinde şahıs Osman B., güvenlikli olarak köprü korkuluklarından alındıktan sonra olay yerinde hazır bulunan ambulans ile sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.