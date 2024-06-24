Sakarya'da korkunç olay! Benzin kaçağı felakete yol açtı
Sakarya’da benzin kaçağı sebebiyle park halindeki otomobil alev alev yandı.
Kaynarca ilçesi Müezzinler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, S.S. isimli şahsa ait 54 BD 470 plakalı otomobil, benzin kaçağı sebebiyle park halindeyken alev alev yandı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Meydana gelen yangın sebebiyle otomobilden geriye demir yığınları kaldı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Meydana gelen yangın sebebiyle otomobilden geriye demir yığınları kaldı.