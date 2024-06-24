İslam Memiş açıkladı! Yeni dönem resmen başlıyor

Kurban Bayramı'ndan önce düşen gram altın, bayram sonrasında rekor üstüne rekor kırarak başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise gram altın için 'Daha da pahalı olacak' uyarısında bulundu.

Ons altın fiyatındaki yaşanan düşüş, gram altın fiyatlarını etkilemedi. Yurt içi piyasada artan dolar kuru ile yukarı yönlü hareket eden Kapalıçarşı'da gram altın 2 bin 518 TL'ye çıktı. Çeyrek altın 4 bin 88 TL, Yarım altın 8 bin 168 TL, Tam altın ise 16 285 TL'den güne başladı.Gram altının son 22 yıldır yükselişini sürdürdüğünü belirten İslam Memiş, son 22 yılda yüzde 8000'den fazla değer kazandığını belirtti. İslam Memiş'in açıklamalarına göre gram altın 2024 yılında 'Altın Çağı'nı yaşayacak.İslam Memiş, ''Enflasyona karşı koruyacak en iyi yatırım aracıdır. Altında 'al unut dönemi' bitti bundan sonra yeni dönem başlayacak ve fiyatına değil miktarına bakılacak. Artık bundan sonra altın daha pahalı hale gelecek. Fiziki altın tarafında daha çok talep olacak.” İfadelerini kullandı.