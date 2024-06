'Gazze'de 20 binden fazla çocuk kayıp'

Gazze'deki bilanço katlanarak artıyor. İngiltere merkezli Save the Children (Çocukları Kurtarın) Vakfı'na göre, Gazze'de geçtiğimiz yılın Ekim ayından bu yana devam eden çatışmalarda 20.000'den fazla çocuk kayboldu.Akıbeti bilinmeyen çocukların bir kısmının enkaz altında veya isimsiz mezarlara gömülmüş olabileceği düşünülürken, bir kısmının ise gözaltına alınarak ailelerinden kopmuş olabileceği tahmin ediliyor.Save the Children ekipleri, Refah'taki son saldırıların daha fazla çocuğu ailelerinden ayırdığını ve onları koruyan aileler ve topluluklar üzerindeki baskıyı artırdığını bildirdi.Gazze'deki mevcut koşullar altında bilgi toplamak ve doğrulamak neredeyse imkansız olsa da en az 17.000 çocuğun ailesinden koptuğu, yaklaşık 4.000 çocuğun ise enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. Bunların bazılarının toplu mezarlarda olabileceği de düşünülüyor.Çocukların gözaltına alındığı, zorla Gazze'den çıkarıldığı ve kötü muamele ve işkence gördüklerine dair raporlar da mevcut. Yardım ajansının çocuk koruma ekipleri, ailesinden ayrı düşen çocukları korumak için acil önlem alınması gerektiği konusunda uyarıyor.Save the Children'dan adını vermeyen bir çocuk koruma uzmanı Gazze'de her gün daha fazla yalnız çocuk bulduklarını belirterek, "Her gün onlara destek olmak zorlaşıyor. Ortaklarımız aracılığıyla ailelerinden ayrılmış ve refakatsiz çocukları belirleyip ailelerini bulmaya çalışıyoruz ancak çocuklar için güvenli tesisler yok. Gazze'de güvenli bir yer yok. Ayrıca, devam eden çatışmalar topluluklara erişimimizi kısıtladığı ve aileleri sürekli hareket etmeye zorladığı için de çocukları aileleri ile bir araya getirmek zor" dedi."Yalnız çocuklara sahip çıkan komşular ve geniş aile üyeleri, barınma, yiyecek ve su gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Çocukların birçoğu yabancılarla veya tamamen yalnız – bu da şiddet, istismar, sömürü ve ihmal riskini arttırıyor" diye ekledi.İsrail güçlerinin Refah'taki son saldırılarının ardından büyük çapta can kayıpları rapor edildi. Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları saldırılar sonucu 'plastik çadırların içinde mahsur kalarak canlı canlı yanan insanlar' olduğuna yönelik raporlar ortaya çıktığını belirtirken, Gazze Sağlık Bakanlığı da cesetlerin "tanınmaz hale geldiğini" bildirdi.Save the Children, ailelerin tamamının yok olduğu ve giriş kısıtlamalarının gerekli ekipman ve uzmanların girmesine engel olduğu durumlarda, bir cesedin kimliğinin en yakın akraba tarafından doğrulanmasının neredeyse imkansız olduğu konusunda uyardı.Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 14.000'den fazla çocuk hayatını kaybetti. Bu çocukların neredeyse yarısının kimliği, bedenlerinin tanınmaz hale gelmesi nedeniyle tespit edilemedi.BM uzmanları, toplu mezarlarda bulunan çocukların çoğunda işkence belirtileri tespit edildiğini, bazılarının ise canlı canlı gömülmüş olabileceğini belirtiyor. 9 Haziran itibariyle Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan yaklaşık 250 Filistinli çocuğun akıbeti de bilinmiyor. Aileler, Ekim'den bu yana ek ziyaret kısıtlamaları nedeniyle çocukların yerlerini ve sağlık durumlarını öğrenemiyor.Save the Children Orta Doğu Bölge Direktörü Jeremy Stoner, ailelerin belirsizlik nedeniyle işkence çektiğini belirterek, "Hiçbir ebeveyn çocuğunun cesedini bulmak için enkazı ya da toplu mezarları kazmak zorunda kalmamalı. Hiçbir çocuk savaş bölgesinde yalnız, korumasız olmamalı. Hiçbir çocuk gözaltında tutulmamalı veya rehin alınmamalı" dedi."Kayıp ama yaşayan çocuklar savunmasızdır, ciddi koruma riskleriyle karşı karşıyadır ve bulunmalıdır. Korunmalı ve aileleriyle yeniden birleştirilmelidir" diyen Stoner, öldürülen çocukların ölümlerinin resmi olarak belgelenmesi ve ailelerine bilgi verilmesi gerektiğinin de altını çizdi."Cenaze törenleri saygıyla yapılmalı ve hesap verebilirlik sağlanmalı. Çok sayıda kişinin belirttiği üzere, Gazze çocuklar için bir mezarlığa dönüştü. Binlerce çocuk kayıp, akıbetleri bilinmiyor. Bağımsız bir soruşturma yapılmalı ve sorumlular hesap vermeli. Hayatta kalan kayıp çocukları bulmak ve desteklemek ve daha fazla ailenin yok olmasını önlemek için acilen ateşkese ihtiyacımız var" diye ekledi.Save the Children, 1953 yılından bu yana Filistinli çocuklara temel hizmetler ve destek sağlıyor. Gazze'deki Save the Children ekipleri, refakatsiz çocukları belirlemek ve desteklemek için yerel ortaklarla çalışıyor. Kuruluşun çalışmaları kapsamında, bireysel çocuk koruma vaka yönetimi, ailelerinden ayrılmış çocukların bakını üstlenenlere nakit yardımı, psikososyal destek ve topluluk izleme yer alıyor. Save the Children ayrıca çocuk dostu alanlar, beslenme ve sağlık desteği gibi hizmetlere de erişim sağlıyor.Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, 7 Ekim'den beri İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 37.100'den fazla Filistinli öldürüldü ve yaklaşık 84.700 kişi de yaralandı.Harabeye dönüşen Gazze'nin pek çok bölgesinde gıdaya, temiz suya ve ilaca ulaşmak hala çok zor. Güney Afrika'nın açtığı bir dava kapsamında İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımla suçlanıyor. Mahkeme, Başbakan Binyamin Netanyahu yönetiminin, 6 Mayıs tarihinde işgal edilmeden önce bir milyondan fazla Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah kentindeki faaliyetlerini derhal durdurmasına hükmetmişti.