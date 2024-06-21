Marmaris açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botları gönderildi.
27 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 10 çocuk ve 27 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.