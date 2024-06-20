Cumhurbaşkanına hakaret eden zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de görevli memura mukavemette bulunduğu ve devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün alkollü araç kullanarak trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine trafik ekipleri şüpheli T.Ö'nün kullandığı otomobili Çalılıöz Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda durdurdu.Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Gerekli işlemler yapıldığı esnada, şüpheli taşkınlık çıkartarak görevli memurlara mukavemette bulunup devlet büyüklerine hakaret etti. Bunun üzerine zanlı zor kullanılarak etkisiz hale getirildi.Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ö çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Keskin cezaevine gönderildi