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Bodrum’dan yüzerek Yunanistan’a kaçmaya çalıştılar

Bodrum’da yüzerek Yunan adalarına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Ekleme: 20.06.2024 - 11:39 Güncelleme: 20.06.2024 - 11:39 / Editör: Ozge Selin
Bodrum’dan yüzerek Yunanistan’a kaçmaya çalıştılar
Bodrum'dan yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışırken bitkin düşerek yardım talebinde bulunan 1 düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-35) bölgeye hareket etti. Deniz yüzeyinde tespit edilen 1 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bir başka olayda Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-114) tarafından tespit edilen 1 düzensiz göçmen yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı.

Karaya çıkarılan 2 düzensiz göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.