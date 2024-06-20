Bodrum’dan yüzerek Yunanistan’a kaçmaya çalıştılar

Bodrum'dan yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışırken bitkin düşerek yardım talebinde bulunan 1 düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-35) bölgeye hareket etti. Deniz yüzeyinde tespit edilen 1 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Bir başka olayda Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-114) tarafından tespit edilen 1 düzensiz göçmen yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı.Karaya çıkarılan 2 düzensiz göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.