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Ambulans takla attı! Yaralılar var

Elazığ'da hasta taşıyan ambulans ile aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Takla atarak durabilen ambulansın hasta taşıdığı öğrenildi.

Ekleme: 18.06.2024 - 16:28 Güncelleme: 18.06.2024 - 16:34 / Editör: Ozge Selin
Ambulans takla attı! Yaralılar varElazığ'ın Yazıkonak beldesi Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana gelen kazada ambulans taklalar atarak durabildi.

5 KİŞİ YARALANDI
Edinilen bilgiye göre, H.K. yönetimindeki 23 AAT 137 plakalı ambulans ise sürücüsü öğrenilemeyen 23 DU 323 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans takla atarak durabildi. Kazada, ikisi sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.