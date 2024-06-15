Yeni yuvada bayram sevinci! “Villamın temizliğini keyifle ve sevinçle yapıyorum”

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasarlı olan Hatay'ın Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi'nde yaşayan aileler yeni yuvalarında bayram temizliği yaptı. 'Bizim villamız' dediği 3+1 olan yeni yuvalarına kavuşmanın sevincini yaşayan 4 çocuk annesi Merve Sözer, 'Depremde evimiz ağır hasar aldı.Gerçekten çok güzel ev yapmışlar. Bize ev vereceklerini hiç sanmıyorduk. Eşimle birlikte evsiz ne yapacağız diyorduk. Ama yanılmışız. Bu kadar güzel bir eve sahip olacağımızı beklemiyorduk. Her şeyi çok güzel düşünmüşler. Bayram temizliğini keyifle ve sevinçle yapıyorum. Burası benim için bir villa' dedi.Asrın felaketinde Babatorun Mahallesi'ndeki müstakil evleri ağır hasar alan İsmail-Merve Sözer çifti önce çadırda daha sonra konteynerde kalmaya başladı. Depremzedeler için yapılan 25 adet köy evi hak sahiplerine noter huzurunda yapılan kura çekimiyle teslim edildi. Bu ailelerden biri de Sözer çifti oldu.Aile çocukları Ömer Seyfettin (10), Gülernur (8), Ayşegül (8) ve İlknur (1,5) ile birlikte tekrar sıcak yuvalarına kavuşmanın mutluğunu yaşadı. Evlerinin bahçesine sebze fideleri diken Sözer çifti ve çocuklarının mutluluğu gözlerinden okunuyordu.Yeni yuvasında bayram temizliğini keyifle yapan Merve Sözer, 'Evimiz ağır hasar aldıktan sonra ne yapacağımızı kara kara düşünmeye başladık. Kura çekiminde bize çıkar mı diye çok tedirgindim. Kurada ismimizin çıktığını öğrenince çok sevindim.Evimizi çok kısa sürede bitirip bize teslim ettiler. Gerçekten çok güzel bir ev yapmışlar. Bayram temizliğini keyifle ve sevinçle yapıyorum. Temizliğini yaparken bile yorulduğumu hissetmiyorum.Rüyamda görsem inanmazdım. Ev değil villa yapmışlar' Eğer başımızda Cumhurbaşkanınız olmasaydı biz bu evlerimize kavuşamazdık. Şimdi çocuklarımızla huzurlu ve mutluyuz. Tam bir bayram yaşıyoruz 'diye konuştu.Gelini bayram temizliği yaparken torunlarıyla ilgilenen kayınvalide Güler Sözer ise, 'Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Bayramda tekrar kapımız çalınacağını hiç tahmin etmiyorduk.Herkes bize 'Sizinle dalga geçiyorlar ev vermeyecekler diyorlardı. Ama devletimiz bize sahip çıktı' derken, Seyfettin Sözer de, 'Çocuklarımı ve torunlarımı yeni yuvalarında ziyaret etmek gerçekten çok güzel. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.