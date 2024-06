Göçük altından şarkıcılığa giden yol...

Almanya Berlin de yaşayan Türk taksici Engin Can, yaptığı besteler ve seslendirdiği türkülerle Berlin'i coşturdu.Ben gurbetçilerin gözünü seveyim diyen Ekin Can'ın hayatı çok konuşuluyor. Engin Can 1965 yılında Muş'ta dünyaya gelmiştir. 1966'da gerçekleşen Varto depreminde 3 aylık olan Engin Can, annesiyle birlikte göçük altında kalmış ve göçükten sağ kurtulduktan sonra ailesi ile İzmire taşınmıştır.İzmir'de büyüyen Engin Can sesi güzel olduğundan 15 yaşındayken bir müzik gurubuna katılır ve düğünlerde şarkı söylemeye başlar... Türkücü, 25 yaşında bir evlilik yapar ve Almanya'ya yerleşir. Bu evlilikten 2 çocuğu olur. Amacı iki çocuğunu iyi eğitmektir ve bunu başarır. Kızı, sosyal pedagoji çocuk psikolojisi eğitimini bitirir. Şu anda pedagok olarak çalışmaktadır. Oğlu ise Alman polis komiserliğini bitirdi ve şu anda polis komiseri olarak çalışmaktadır. Berlin'de yaşayan Engin Can, yaklaşık 15 yıldır taksicilik yapmaya devam etmektedir.Müzik tutkusu hiç bitmeden devam eden Engin Can, şarkı söylemekten hiç vazgeçmemiş, taksi kullanırken bile müşterilerine yaptığı besteleri seslendirmiştir. Berlin halkı da taksiye binerken gözleri Engin Can'ı arar olmuştur. Bu destan dilden dile kulaktan kulağa gezerken taksi kullanırken taksi kullanan Türk diye adlandırmışlar. Yanık sesli Engin Can'ın, en büyük hayali, bir albüm yapmak ve bestelerini okumaktır. Engin Can, hayalinin peşine düşmüş ve birbirinden güzel kendi bestesi olan 'İki güzel Sağır dilsiz sevdam' ve 'Yar Yar' adlı iki türküyü okumuş, iki şarkıya da klip çekmiştir. Yakında müzik platformlarında yerini alacak bu türküler olay yaratacak izlenme rekorları kıracak.