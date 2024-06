Et sektöründe yaşanan kasap sıkıntısı büyüyor

Bozbeyoğlu Et Ürünleri'nin Genel Koordinatörü Burak Bozbeyoğlu uzun yıllardır bu sektörde faaliyet gösterdiklerini söyleyerek kavurma, sucuk, sosis, salam, pastırma ve hazır döner gibi ürünlerimizi tüketicilerle buluşturuyoruz. Tabii ki bu ürünler market raflarına gelene kadar çeşitli aşamalardan geçiyor. Bu işin en önemli kollarından birisi de kasaplık. Kasaplık bu işin can damarı diyebiliriz” dedi.Ancak sektörde ciddi anlamda bir kasap sıkıntısı yaşandığını dile getiren Bozbeyoğlu Et Ürünleri'nin Genel Koordinatörü Burak Bozbeyoğlu “Kasap bulmakta ciddi anlamda zorlanıyoruz. Ne yazık ki artık ülkemizde yeteri sayıda kasap yetişmiyor. Maaşlar da tatmin edici düzeyde ancak kalifiye eleman konusunda ciddi sıkıntılar var. Bu sadece bizim firmamızın ya da Ankara kuruluşlu firmaların yaşadığı bir sıkıntı değil. Türkiye genelinde et işinde olan bütün firmalar kasap bulamamaktan yakınıyor. Geçmişte çıraklıktan gelerek birçok kasap ustası yetişti. Ancak günümüzde çıraklık müessesesi ne yazık ki işlemiyor. Hal böyle olunca da meslek liselerinin ve yüksekokulların devreye girmesi gerekiyor. Yoksa sıkıntı ileride daha da fazla büyüyecek. Aynı sıkıntının Avrupa ülkelerinde yaşandığını da biliyoruz' diyerek sektörde yaşanan sıkıntıyı dile getirdi.Et piyasasındaki kasap ihtiyacının karşılanması için kasap yetiştirme programlarının düzenlenebileceğini de dile getiren Bozbeyoğlu Et Ürünleri Genel Koordinatörü Burak Bozbeyoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; “bu tip programlar bazı firmalar tarafından yapıldı. Hatta içlerinde ödül alan programlar bile oldu. Bu tip programların çoğalması gerekiyor. Bu noktada da et sektöründe hizmet veren firmalar üzerlerine ne düşüyorsa yapmalı. Örneğin kendi dönerci ustasını yetiştiren firmalar var. Biz de bu tür bir programı et firmaları olarak acilen hayata geçirmeliyiz”Yaşanan kasap sıkıntısı yüzünden Kurban Bayramlarında acemi kasapların iş başına geçtiğini de belirten Bozbeyoğlu Et Ürünleri Genel Koordinatörü Burak Bozbeyoğlu “Vatandaşlar acemi kasaplara dikkat etsin. Acemi kasaplar hem kendilerine zarar veriyor hem de kesilen hayvana eziyet ediyorlar. Etlerin büyük kısmı da ziyan oluyor. Herkes kurbanını erken saatte kestirmek istediği için ciddi yığılmalar oluyor ve acemi kasaplar işbaşına geçiyor. Acele etmeyin ve kurbanlarınızı usta ellere teslim edin” dedi.Bozbeyoğlu Et Ürünleri Genel Koordinatörü Burak Bozbeyoğlu Kurban alırken dikkat edilmesi gerekin hususları da şöyle sıraladı; “Alacağınız hayvanın veteriner raporu mutlaka olmalı. Küçük başta yaşını, büyük başta 2 yaşını doldurmuş olmalı. Gözle görülür fiziki bir kusuru olmamalı. Gebe olmaması gerekir gözlerinin kör olmaması gerekir. Öksürük ve nefes darlığı gibi sıkıntıları olmamalı.”