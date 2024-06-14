Bakan Tunç açıkladı: Eylem Tok ve oğlu yakalandı

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart gecesi Eylem Tok ile Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur, 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Kazanın ardından cani anne ile katil oğlu, önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçtı. Haklarında kırmızı bülten ile yakalama kararı çıkartılan Tok ile katil oğlu hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cani anne Eylem Tok ile oğlunun yakalandığını açıkladı. Bakan Tok açıklamasında şu ifadeleri kullandı: ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre, Eylem Tok ve Cihantimur Tok, ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci bakanlık olarak yakından takip ediyoruz.

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta yaşanan trafik kazası Türkiye'nin gündeminin ilk sırasında yer aldı.Eylem Tok ile Op. Dr. Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur ailesine ait lüks araçla ehliyetsiz bir şekilde gaza bastı. bozulan ATV'lerini yol kenarına çeken grubun arasına daldı.Evli ve bir çocuk babası 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı.CANAVAR ANNE İLE OĞLU ABD'YE KAÇMIŞTUFeci kazanın ardından ambulans çağırmak yerine annesi Eylem Tok'u arayan Timur Cihantimur, dakikalar içerisinde ailesine ait şoför ve Tok tarafından olay yerinden kaçırıldı. Canavar anne Eylem Tok ile oğlu, kazadan saatler sonra önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçtı. Katil Cihantimur'un, ABD pasaportu olduğu ortaya çıktı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı.ABD'Lİ MAKAMLARA İLETİLMİŞTİAdalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARTILDIYürütülen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz mayıs ayında Eylem Tok ile 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Türkiye'nin kırmızı bülten çıkarılmasını talep ettiği gerekçeler ve 16 yaşındaki Timur Cihantimur'un karıştığı kaza şu şekilde anlatıldı.Talepte '1 Mart saat 23.20'de, İstanbul'da Belgrad Ormanı'na doğru Davutpaşa Karayolu'nda, beş kurban araçlarını kenara çekip arızalanan ATV'lerini tamir etmeye çalışırken, aynı yolda araç kullanan şüpheli Cihantimur'un, kurbanların ve ATV araçlarının bulunduğu kalabalığa çarptı. Trafik kazası sonucunda kurbanlardan biri hayatını kaybetti ve iki kurban yaralandı. Şüpheli Timur, suçun işlendiği tarihte 16 yaşındaydı' ifadeleri yer aldı.BAKAN TUNÇ DUYURDU: EYLEM TOK İLE OĞLU YAKALANDIMart ayından beri ABD'de oldukları belirlenen canavar anne Eylem Tok ile oğlu hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eylem Tok ve oğlunun ABD'de yakalandığını duyurdu. Bakan Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz.'