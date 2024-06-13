İzmir'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Polis İzmir merkez, Kemalpaşa ve Tire ilçelerinde düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.Diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.