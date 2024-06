Faturada yeni dönem başlıyor! Son tarih 1 Temmuz

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından her yıl kademeli olarak şirketlerin e-Fatura uygulamasına geçişleri sağlanıyor.e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter'in aralarında bulunduğu e-Belge uygulamalarında, işletmeler dijitalleşmenin zirvesine çıkıyor.Son 10 yıldır iş dünyasının gündeminde olan e-Fatura uygulaması kapsamında 1 milyon 100 bini geçen işletmenin fatura işlemlerini dijitale taşıdığını kaydeden Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri A.Ş. Bulut Hizmetleri Genel Müdürü Arif Erhun Öçal, 1 Temmuz itibariyle 200 bine yakın yeni mükellefin daha zorunlu geçişlerini yapacağını ve e-Fatura kullanan işletme sayısının 1.3 milyonu bulacağını açıkladı.1 Temmuz'dan sonra ülkemizdeki her 3 işletmeden 1'nin e-Fatura kullanıcısı olacağını anlatan Öçal, zorunlu geçişlerin yanı sıra geçiş yapanların yarısından fazlasının gönüllü geçtiğinin altını da çizerek, Anadolu'dan yoğun geçişlerin sürece hız kazandırdığını da belirtti.Mükelleflerin e-fatura'ya ilk geçiş süresini 3 dakikaya indiren “Uyumsoft e-Fatura Portalı” altyapısını kurduklarını ifade eden Arif Erhun Öçal, işletmelerin e-Fatura'ya ilk geçişlerindeki hizmeti en kısa sürede sunan ilk ve tek e-Fatura özel entegratörü olduklarını kaydetti.Uyumsoft'un e-Fatura, e-Arşiv fatura dahil e-belge çözümleriyle sınırlı kalmayıp, dijital dönüşümün diğer alanlarında inovatif yazılım çözümlerini sunarak yerli ve global şirketlere değer katmaya devam ettiğine vurgu yapan Arif Erhun Öçal, ülkemizde elde ettikleri başarıyı bulunduğumuz coğrafya başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine taşımayı hedeflediklerini söyledi.e-Fatura uygulamalarının en büyük artısı, ormanlarımıza ve doğamıza oluyor. e-Fatura, e-Arşiv fatura dahil e-Belge uygulamalarının zaman, verimlilik ve hız sağlamasının yanı sıra ağaçların kesilmesinin önüne geçtiğine işaret eden Arif Erhun Öçal, her yıl İstanbul'un Beşiktaş ilçesi büyüklüğünde bir orman alanının, ülkemizin ağaç servetinin kesilmekten kurtulduğunu sözlerine ekledi.