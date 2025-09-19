Gürsel Tekin Sert Çıktı! 'Hangi Güç Sizi Engelliyor!'

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP'nin 8 Ekim 2023'te gerçekleşen İstanbul Kongresi'ni iptal ederek Özgür Çelik ve ekibini görevden almasının ardından, mahkeme Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan beş kişilik heyeti CHP İstanbul İl Başkanlığı'na 'geçici kurul' olarak atamıştı.CHP yandaşı Sözcü'ye konuşan Gürsel Tekin, itirafçılarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.Gürsel Tekin olarak televizyonculara, gazetecilere, CHP milletvekillerine, car car gelip ekranda bağıran parti yöneticilerine sormam gereken bir soru var: Bugüne kadar 300'ün üzerinde arkadaşımız tutuklu. Tutuklu olmalarının temel sebebi 73 itirafçıdan kaynaklı. Çok merak ediyorum, 73 itirafçının 24 tanesi CHP üyesi. Neden bu 73 kişiyle ilgili herhangi bir şey söylenmez?Parti emekçileri, 1999'da partimiz barajın altında kalınca gözyaşı döken arkadaşlarımız alelacele Ertan Yıldız'ın, Aziz İhsan arkadaşları tarafından disiplin kuruluna sevk ettiler. Hangi güç sizi 73 itirafçıyla ilgili dava açmanızı engelliyor? 24 CHP üyesi ile ilgili işlem yaptınız mı, neden yapamadınız? Partimizin yöneticilerinin meşgul olması gereken bu meseledir.Partimizin ne kadar zor durumda olduğunu bildiğimiz için partimizi bir an önce bu cendereden kurtarmanın arayışı içindeyiz. Ayın 3'ünden itibaren 8'ine kadar parti yönetici arkadaşlarımızın tamamıyla temas içindeydik. Sorun yaratan biz değiliz, sorunun bir parçasında da değiliz. Hiçbir dahlimiz yok. Neredeyse 1.5 yıldır Türkiye'nin gündemini meşgul eden çok ciddi sorun olduğunu biliyoruz. Bu sorunları zaten konuşmuyoruz.