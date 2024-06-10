Hakkari'de aranan 30 şahıs yakalandı

Hakkari'de suçlulara yönelik operasyonlar devam ederken aranan şahıslar için operasyonlar düzenlendi.Son bir hafta içerisinde aranan 30 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 'Son bir hafta içerisinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; değişik suçlardan haklarında aranma kaydı bulunan 30 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş ve 7 şahıs tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir' denildi.