Ankara polisinden kaçakçılara bir darbe daha
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılara yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Ankara’da işyerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda yurtdışından yasa dışı yollarla getirildiği değerlendirilen piyasa değeri 30 milyon lira değerinde olan 250 adet araç şanzımanı, 200 adet motor beyni, 15 adet araç motoru ile 80 adet araç manifoltu ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri titiz çalışmalar sonucu, Yenimahalle ilçesinde belirlenen işyerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON LİRA
Operasyonlarda; yurtdışından yasa dışı yollarla getirildiği değerlendirilen piyasa değeri 30 milyon lira olan 250 adet araç şanzımanı, 200 adet motor beyni, 15 adet araç motoru ile 80 adet araç manifoltu ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.