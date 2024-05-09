Ankara polisinden kaçakçılara bir darbe daha

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılara yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Ankara’da işyerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda yurtdışından yasa dışı yollarla getirildiği değerlendirilen piyasa değeri 30 milyon lira değerinde olan 250 adet araç şanzımanı, 200 adet motor beyni, 15 adet araç motoru ile 80 adet araç manifoltu ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.