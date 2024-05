Survivor'da radikal karar! Kimse beklemiyordu...

Acun Ilıcalı, yapımcılığını üstlendiği Survivor All Star programı hakkında radikal bir karara imza attı.

Survivor'da son düzlüğe gelinmesiyle beraber heyecan had safhaya çıktı.Acun Ilıcalı radikal bir karar aldı ve yeni değişikliği konseyde ilk kez kitlesine açıkladı.

Konseyde ekran başındakileri yakından ilgilendirecek açıklamalara imza atan Ilıcalı, Survivor'da yepyeni bir dönemin başlayacağını duyurdu. Survivor All Star'da önemli gelişmelerin yaşanacağının altını çizen Acun Ilıcalı, 'Kırmızı ev Mavi takım olarak son ada konseyiniz bu akşamdı. Peki bundan sonra ne olacak? Çok önemli gelişmeler olacak. Sistemde farklılıklar olacak. Survivor'da bundan sonra kadın erkek karışık aday olabileceksiniz. Yani düellolarda erkek ya da kadın olma zorunluluğu yok.



2.büyük haberimiz de takımlar haftalık kaptanlık sistemine geçiyor. 3.haber de Survivor'da haftalar artık 4.gün. Bütün dünyada 7 gün olan hafta Survivor'da 4 gün olacak. Yani hızlandırılmış elemeler olacak. Artık 3 dokunulmazlık oynanacak ve 4 aday çıkacak.' şeklinde yer verdi.



SURVİVOR ALL STAR'DA YENİ SİSTEM NASIL OLACAK?



Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, Survivor All Star'da aday belirleme sistemini şu şekilde anlattı; 3 dokunulmazlık 3 aday ve 4.aday haftanın en kötü performansı olacak. Eğer bu kişi zaten adaysa onun bir üstündeki aday olacak. Yani aday olmayanlar arasında en kötü performanslı olan aday olacak. Şayet eşitlik varsa genel performansa bakılacak. Eğer yüzdeler de eşitse aldığı galibiyet sayısı fazla olana bakılacak. Ama yüzdelerin eşit olması pek olası görünmüyor.' ifadelerini kullandı.