Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ içerisinde Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Melikgazi ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.A. ve R.N.A. yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, dijital materyal ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.