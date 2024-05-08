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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 8.05.2024 - 15:02 Güncelleme: 8.05.2024 - 15:03 / Editör: Ozge Selin
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltıİl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ içerisinde Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Melikgazi ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.A. ve R.N.A. yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.