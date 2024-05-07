İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti: 2 alım fırsatı…

Altın gram fiyatı yeni güne kısmi yükselişle başladı. ONS 2320 dolar civarında seyrederken gram altın 2400 TL üzerinde işlem görüyor. Öte yandan İslam Memiş'ten alım fırsatı için kritik rakamlar geldi.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken altın yorumu yaptı.İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:'Ons altın haftaya yüzde 1 yükselişle başladı. Ons altın tarafında biraz toparlanma var. Takip ettiğimiz bant aralığı ise 2280-2380 dolar.Bu hafta toparlanma olabilir. Ancak önümüzdeki hafta 2260-2280 dolara kadar düşmesini bekliyorum. Yani ons altın tarafında yükselişler tekrar satışla karşılaşabilir.Bu durum altın/dolar paritesinde pozitif bir etkiye sebep olabilir.Şu anda bir kilogram altın 75 bin 700 dolar ediyor. Burası ons altınla birlikte hareket etmeye devam ediyor. Ons altında bir gerileme olunca tekrar 74.500 dolar seviyesini görme ihtimalimiz kuvvetli.Gram altın yatırımcısı ons altını takip etmeli. Ons altın nereye gidiyorsa gram altın da oraya gidecektir.Şu anda riske atmamak için altın yüzde 50 alım fırsatı sunuyor.Diğer yüzde 50 ihtimal ise ons altında 2260-2280 dolara kadar bir gerileme olursa dolar üzerinden altın almak ucuz olacaktır.