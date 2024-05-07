İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti: 2 alım fırsatı…
Altın fiyatları yeni haftaya kısmi toparlanma yaşayarak başladı. 2280 dolara kadar gerileyen ONS 2320 dolara çıktı. Buradan esen rüzgarla altın gram fiyatı 2400 TL üzerindeki seyrini koruyor. Altın tarafındaki hareketliliği değerlendiren İslam Memiş, alım fırsatı için önümüzdeki haftayı işaret etti.
Altın gram fiyatı yeni güne kısmi yükselişle başladı. ONS 2320 dolar civarında seyrederken gram altın 2400 TL üzerinde işlem görüyor. Öte yandan İslam Memiş'ten alım fırsatı için kritik rakamlar geldi.
İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken altın yorumu yaptı.
İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
'ALTIN TOPARLANDI'
'Ons altın haftaya yüzde 1 yükselişle başladı. Ons altın tarafında biraz toparlanma var. Takip ettiğimiz bant aralığı ise 2280-2380 dolar.
'ONS ALTIN SATIŞ YİYEBİLİR'
Bu hafta toparlanma olabilir. Ancak önümüzdeki hafta 2260-2280 dolara kadar düşmesini bekliyorum. Yani ons altın tarafında yükselişler tekrar satışla karşılaşabilir.
Bu durum altın/dolar paritesinde pozitif bir etkiye sebep olabilir.
Şu anda bir kilogram altın 75 bin 700 dolar ediyor. Burası ons altınla birlikte hareket etmeye devam ediyor. Ons altında bir gerileme olunca tekrar 74.500 dolar seviyesini görme ihtimalimiz kuvvetli.
ALTIN GRAM YATIRIMCISI DİKKAT
Gram altın yatırımcısı ons altını takip etmeli. Ons altın nereye gidiyorsa gram altın da oraya gidecektir.
'2 ALIM FIRSATI!'
Şu anda riske atmamak için altın yüzde 50 alım fırsatı sunuyor.
Diğer yüzde 50 ihtimal ise ons altında 2260-2280 dolara kadar bir gerileme olursa dolar üzerinden altın almak ucuz olacaktır.