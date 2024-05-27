Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu'nda konuştu.Kim ne derse desin, Yassıada Mahkemesi'nde türlü baskılara, hakaretlere maruz kalan üç devlet adamımız isimlerini milletimizin gönlüne şehit olarak yazdırmıştır.Üzerinden değil 64 sene asırlar bile geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğizMerhum Menderes ve iki bakanımızı milletimiz her zaman şükranla ve biraz da idamlarına engel olamamanın mahcubiyetiyle anacaktır. Menderes ve arkadaşları iktidar vazifesini üstlendikten sonra, ezanın aslına döndürülmesinden İmam-Hatiplerin açılmasına kadar büyük işler başardılar.Bu ülkede kimin muktedir olduğu milletin hafızasına kanla yazılmak istendi. Milli iradeye darbe hançeri bunun için vuruldu.Türk siyasetinin en fazla darbe girişimine maruz kalan hükümetiyiz. 22 yıl boyunca her yolu denediler. Ama biz asla geri adım atmadık. Milletimizin iradesine leke sürdürmedik.Bu ülkede artık darbeler ve muhtıralar dönemi kapanmıştırBu ülkede fezlekeler, iddianameler, tetikçiler ve terör örgütleri üzerinden siyaset mühendisliği yapıldığı günler sona ermiştir.Türkiye'nin özgürlükçü bir anayasaya olan ihtiyacını dile getiriyoruz. Bugün burada bazı hususları açıklığa kavuşturmak isterim; Anayasa normlar hiyerarşisinin en üstünde yer alır. Birer toplum sözleşmesidir. Yazılı belgedir. 1921 ve 1924 Anayasalarını dışarıda bırakırsak, bütün Anayasalarımız vesayetçilerin direktifiyle yapılıp halka empoze edildi. Çerçevesini darbecilerin çizdiği dili sorunlu elitlerin uzlaşısını yansıtan mevcut anayasamız ile yola devam edemeyiz. Milli bir ödev olduğuna inanıyorum.