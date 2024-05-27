Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes Kongre Merkezi Özgürlük ve Demokrasi Adası'nda “Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu”nda konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu'nda konuştu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Kim ne derse desin, Yassıada Mahkemesi'nde türlü baskılara, hakaretlere maruz kalan üç devlet adamımız isimlerini milletimizin gönlüne şehit olarak yazdırmıştır.
Üzerinden değil 64 sene asırlar bile geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz
'MİLLETİMİZ HER ZAMAN ŞÜKRANLA ANACAK'
Merhum Menderes ve iki bakanımızı milletimiz her zaman şükranla ve biraz da idamlarına engel olamamanın mahcubiyetiyle anacaktır. Menderes ve arkadaşları iktidar vazifesini üstlendikten sonra, ezanın aslına döndürülmesinden İmam-Hatiplerin açılmasına kadar büyük işler başardılar.
ARTIK DARBELER VE MUHTIRALAR DÖNEMİ KAPANMIŞTIR
Bu ülkede kimin muktedir olduğu milletin hafızasına kanla yazılmak istendi. Milli iradeye darbe hançeri bunun için vuruldu.
Türk siyasetinin en fazla darbe girişimine maruz kalan hükümetiyiz. 22 yıl boyunca her yolu denediler. Ama biz asla geri adım atmadık. Milletimizin iradesine leke sürdürmedik.
Bu ülkede artık darbeler ve muhtıralar dönemi kapanmıştır
Bu ülkede fezlekeler, iddianameler, tetikçiler ve terör örgütleri üzerinden siyaset mühendisliği yapıldığı günler sona ermiştir.
YENİ ANAYASA MESAJI
Türkiye'nin özgürlükçü bir anayasaya olan ihtiyacını dile getiriyoruz. Bugün burada bazı hususları açıklığa kavuşturmak isterim; Anayasa normlar hiyerarşisinin en üstünde yer alır. Birer toplum sözleşmesidir. Yazılı belgedir. 1921 ve 1924 Anayasalarını dışarıda bırakırsak, bütün Anayasalarımız vesayetçilerin direktifiyle yapılıp halka empoze edildi. Çerçevesini darbecilerin çizdiği dili sorunlu elitlerin uzlaşısını yansıtan mevcut anayasamız ile yola devam edemeyiz. Milli bir ödev olduğuna inanıyorum.