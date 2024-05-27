İsrail Refah’ta katliam yaptı: ABD ve Almanya’dan peş peşe skandal açıklama!

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde tüm dünyanın gözü önünde katliam yaptı. Hedefinde, kadınlar ve çocuklar vardı. 40 bini aşkın sivilin hayatını kaybettiği saldırılara defalarca kez ateşkes çağrısı yapılsa da İsrail zulmü durmadı.Katil İsrail ordusu, bu kez de Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen Gazze Şeridi'nde Refah kentini hedef aldı. Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına bombalar yağdırdı.İddiaya göre en az 8 roketle düzenlenen saldırıda, aralarında bebeklerin de bulunduğu 40 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Filistin Kızılayı sağlık ekipleri çok sayıda yaralı ve cenazenin hastanelere taşındı.Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlileri hedef aldığı saldırının 'tüm sınırları aşan bir katliam' olduğunu ve uluslararası meşruiyet kararlarına ve özellikle de Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararına bir meydan okuma olduğunu vurguladı. Filistin Enformasyon Bakanı ve Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı açıklamada, 'İsrail işgal ordusunun Refah'ta yerlerinden edilenlerin çadırlarını kasıtlı olarak hedef alması, tüm sınırları aşan bir katliamdır ve Filistin halkını hedef alan bu suçların derhal durdurulması için acil müdahaleyi gerektirmektedir.' ifadelerini kullandı.Ebu Rudeyne, 'İsrail işgal güçlerinin bu iğrenç katliamı gerçekleştirmesi, Uluslararası Adalet Divanı'nın, Refah'ın hedef alınmaması ve Filistin halkına koruma sağlamanın gerekliliği konusundaki açık ve net kararı başta olmak üzere uluslararası meşruiyete sahip tüm kararlara bir meydan okumadır' açıklamalasını yaptı.Hamas da Refah kentine yönelik saldırıyı, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e yönelik saldırıları durdurma kararına karşı bir meydan okuma, sorumsuzluk ve umursamazlık olarak nitelendirdi.İsrail'in 'korkunç bir savaş suçu' işlediğini belirten Hamas, saldırıdan İsrail'in Refah'ı işgaline destek olmakla suçladığı ABD yönetimi ve ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tuttu.Daha fazla masum sivilin kanının dökülmemesi için UAD kararlarının derhal uygulanmasını isteyen Hamas, Mısır başta olmak üzere tüm taraflara, İsrail ordusunun Refah sınır kapısından çekilmesi için baskı yapma, sınır kapısındaki ekiplerin çalışmalarını devam ettirebilmesinin sağlanması, yaralı ve hastaların çıkışıyla insani yardımların geçişini kolaylaştırma çağrısı yaptı.Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurun açıklamasına rağmen Refah'ta yapılan saldırı, dünya basınında da geniş yer aldı. Katar merkezli Al Jazeera, İsrail'in güvenli bölgeye saldırdığını belirttiği haberinde 'İsrail güvenli bölgeye saldırdı, insanlar diri diri yandı' ifadelerini kullandı.Uluslararası Af Örgütü ise İsrail'in Gazze'ye yönelik üç saldırısına ilişkin savaş suçları soruşturması çağrısında bulundu Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (ICC), Nisan ayında Gazze Şeridi'nde 32'si çocuk 44 Filistinli sivilin ölümüne yol açan üç İsrail saldırısını soruşturmaya çağırdı.ABD VE ALMANYA'DAN PEŞ PEŞE SKANDAL AÇIKLAMAHamas'ın saldırılardan sorumlu tuttuğu ABD ise skandal bir açıklamaya imza attı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü yaptığı açıklamada, ABD'nin Refah'ta İsrail saldırısına ilişkin raporlardan haberdar olduğunu ve konuyla ilgili daha fazla bilgi topladığını vurguladı.Alman devlet kanalı ARD'ye bağlı Tagesschau, İsrail savaş uçaklarının Refah saldırısını terör operasyonu gibi paylaştı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, 'Kızılay'a göre yerinden edilmiş sivillerin çadırlarına düzenlenen saldırıda en az 22 kişi öldü. İsrail, Refah'taki Hamas teröristlerine hava saldırılarını teyit etti' ifadeleri kullanıldı. 200 günü aşkın süredir bebekleri katleden katil İsrail'i aklamaya çalıştı.