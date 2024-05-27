KAAN'dan 'sıra dışı' başarı! 'F-35'i geçecek' diye duyurdular

Türkiye'nin milli muharip uçağı olan KAAN'ın ikinci uçuş testini tamamlaması küresel savunma medyasında büyük ilgi uyandırdı. Yayın organları KAAN'ın teknik ilerlemesi hakkında 'sıra dışı bir ilerleme ve başarı ortaya koydu' ve 'etkileyici özelliklere sahip' ifadelerine yer verildi.Uluslararası savunma yayın organları ayrıca Malezya'nın da orta ve ufak ölçekli deniz savaş araçlarını Türkiye'nin anti-gemi füzesi 'Kuzgun' ile donatmak istediği bilgisine yer verdiler. Öte yandan yayın organına konuşan ABD'li yetkililer ise KAAN'ın bir hava üstünlük uçağından giderek çok görevli kompleks bir savaş uçağa dönüştüğünü vurgularken, '2028-2029 yılları arasında KAAN'ın ilk yerli motora sahip olması için çalışmalarına devam ediliyor' açıklamasında bulundular.SÜPERSONİK HIZA ULAŞACAKABD merkezli savunma yayın organı Military Leaks'de yayınlanan analiz yazısında Türkiye'nin milli savaş uçağı KAAN'ın ikinci uçuş testini başarıyla tamamladığı bilgisine yer verildi. Yazıda 10 bin feet yükseklikte (3 bin metre) 14 dakika havada kalan ve 426 km hıza ulaşan KAAN'ın performansı için “sıra dışı bir ilerleme ve başarı ortaya koydu” yorumunda bulunuldu.SÜPER GÜDÜMLÜ FÜZELER2023 Şubat ayından bu yana testlerine devam edilen KAAN'ın 55 bin feet yükseklikte (yerden 16.7 km yükseklikte) saatte 2 bin 222 km hıza ulaşması bekleniyor. Analiz yazısında düşük görünürlük hava üstünlük savaş uçağı sınıfında bulunan KAAN'ın düşük radar seviyesinde manevra kabiliyetine sahip olması ve süper güdümlü füzelerle donatılmasının da beklendiği vurgulandı.ETKİLEYİCİ ÖZELLİKAnaliz yazısında çift motora sahip KAAN'ın tüm hava koşullarında faaliyet gösterebileceği ve Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan F-16 savaş uçaklarının yerine geçeceği vurgulandı. Uluslararası savunma piyasasına sunulması da beklenen milli muharip uçak KAAN için “Havadaki olağanüstü hızına karşın 26 bin 215 kilo mühimmat taşıyabilmesi KAAN'ı farklı kılıyor. Türkiye'nin savaş uçağındaki gelişmiş AESA radar sistemi, elektronik savaş sistemi, yapay zeka ile çalışabilen savaş gücü ve yeni jenerasyon silahlarla isabetli hava çatışmalarına girebilmesi etkileyici özellikleri arasında' ifadelerine yer verildi.ÇİFT MOTOR VURGUSUABD merkezli Breaking Defense yayın organında da 2028 yılında 20 adet KAAN savaş uçağının envantere girmiş olacağı ifade edilerek 'Türk yetkililer milli jetlerinin F-35 savaş uçağının performansını geçeceğini düşünüyorlar' yorumuna yer verildi. Analiz yazısında 'yetkililer F-35'in tek motorlu itiş gücüne karşın KAAN'ın çift motorlu itiş gücüne sahip olduğuna vurgu yapıyorlar' yorumunda bulunuldu.MALEZYA'NIN GÖZÜ 'KUZGUN'DAKüresel denizcilik yayın organı Naval News'deki haberde ise hem SİHA'lardan hem de silahlı insansız deniz araçlarından (SİDA) fırlatılabilen ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen 'Kuzgun' anti-gemi füzesine yer verildi. Küresel savunma piyasalarında füzeye ilişkin talebin arttığı ve son olarak Malezya'nın satın almak istediği detayına yer verilen analiz yazısında 'Malezya Kraliyet Donanması'ndaki ufak ölçekli deniz araçlarının Kuzgun füzesiyle donatılması planlanıyor' bilgisine yer verildi.Kuzgun'un Malezya donanması envanterinde bulunan 'Laksamana' sınıfı korvetler ve 'Perdana' sınıfı füze botlarına entegre edilebilir olmasının bu seçimde belirleyici olduğu vurgusu yapılan analiz yazısında 'TÜBİTAK SAGE yetkilileri Malezya deniz komutanlarını önümüzdeki aylarda Türkiye'ye Kuzgun'un canlı atış gösterisini izlemeye davet ettiler' bilgisine de yer verildi.