Görünmez 'ANKA' geliyor! Türkiye 4 ülkeden biri olacak! KAAN detayı dikkat çekti

Türk savunma sanayinde çalışmalar hız kazanarak devam ediyor. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak KAAN'dan sonra ona eşlik edebilecek yeni bir İHA üzerine çalıştıklarını açıkladı.TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ YouTube kanalında yaptığı açıklamada, ANKA-3 adlı İHA'nın çift motorlu versiyonu üzerinde yoğun çalışmaların sürdüğünü bildirdiKotil, ANKA-3'ün çift motoru sayesinde süpersonik hızlara ulaşacağını ve Milli Muharip Uçak KAAN'a eşlik edebileceğini belirtti.Kotil 'ANKA-3 de görünmez olacak, KAAN'da kullandığımız boyayı ANKA-3'te de kullanacağız, mühimmatlar gövde içinde olacak' dedi. Kotil 'Türkiye büyük oynuyor. Şu anda her şeyi yapabilecek imkanlara sahibiz. 50 bin çekirdekli bir makine var, KAAN'a çalışıyor ' dedi.Kotil 'Dünya savunma tedarikçileri arasında 4 temel güç kalacak, bunlar ABD, Rusya, Çin ve Türkiye' diye konuştu.