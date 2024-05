Tüm Türkiye'de Mehmetçik ve Gazze için eller semaya açıldı

Terör devleti İsrail'in zulmü son bulmuyor.7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 224 Filistinli hayatını kaybetti.Halkın sığındığı hastaneler, ibadethaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı yok edilirken enkazların altında halen binlerce ölü olduğu belirtiliyor.İsrail, son olarak Refah'ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çadır kente saldırı düzenledi ve onlarca kişi can verdi.Sabah namazı vaktinde Türkiye'deki tüm camilerde, 'Filistin'e destek, Gazze'ye dua' buluşması gerçekleştirildi.Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından saf tutan vatandaşlar namaz kıldı.Namaz sonrasında terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda şehit olan Mehmetçik ve İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde sabah namazını kıldırdı ve Kur'an-ı Kerim okudu.Tesbihatlar ve getirilen salavatların ardından cemaate hitap eden Erbaş, 'Şanlı ordumuzun kahraman askerleri cennet karşılığında canlarını ve mallarını Rabbimizin satın aldığı kimselerdir' diyerek tüm şehitlere rahmet diledi.Cennet karşılığında canları satın alınan nice insanın şu an Gazze'de de şehit olduğunu belirten Erbaş, 'Bazen toplu katliamlara maruz kalıyorlar. Soykırıma maruz kalıyorlar. Zalim işgalcilerin hiç merhameti yok, ahlakı yok, hukuku yok, insanlığı yok. Karşı tarafta insanlıktan tamamen çıkmış varlıklar yukarıdan attıkları bombalarla çadırlarda kalan masum yavruları yakarak katlediyorlar' dedi.Erbaş, İsrail'e yardım edenlerin büyük bir haram ve günah işlediğini vurgulayarak şöyle konuştu:Bunu buradan açıkça haykırıyorum. Zalimlere yardım eden, dolaylı yollardan dahi olsa yardım edenler bunun hesabını verecek. Bunun hesabını hem dünyada hem ahirette verecek. Ahirette vereceği kesin, dünyada da bunun mutlaka zararını görür. O yüzden hala boykota karşı duyarsız olanlar varsa dikkatli olsunlar. Dünya fanidir. Bu dünyadan bir şekilde asıl dünyaya, ahirete göç edeceğiz. Kimse baki değil Allah'tan başka bu dünyada. Malımız, mülkümüz, evimiz, barkımız, hanlarımız, apartmanlarımız, altınlarımız, paralarımız bizimle ahirete gitmeyecek ama Allah yolunda harcarsak bizimle gidecek. Bunu da unutmayalım. O yüzden mazlumların yanında yer alalım.Dünyada Filistin bayraklarıyla gösteriler yapan vicdanlı insanların olduğunu aktaran Erbaş, 'İnancı ne olursa olsun mazlumun yanında olmak, zalimin karşısında olmak her insanın vazifesidir' diye konuştu.Konuşmasının ardından Erbaş, şehit Mehmetçik ve Filistinliler için dua etti.