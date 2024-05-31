Kırmızı bültenle aranan İran uyruklu dolandırıcı Alanya’da yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin şok operasyonu ile Belçika adli makamlarınca ‘Sahtecilik’ suçundan kırmızı bültenle aranan İran Uyruklu B.A. yakaladı.

İran uyruklu B.A., Belçika'da uluslararası dolandırıcılığa karıştıktan sonra Alanya'ya yerleşti. KOM ekipleri, B.A.'nın adresini belirledi.GERİ GÖNDERME İDARESİNE TESLİM EDİLDİKOM ekipleri B.A.'nın Alanya'da kaldığı eve şafak baskını düzenledi. Antalya'ya getirilen B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, "Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden temizlemeye, aranan şahısları yakalayıp adalete teslim etmekte kararlıyız. Suç ve suçlularla mücadelemiz, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinci ile hız kesmeden devam edecektir." dedi.