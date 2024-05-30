Edirne'de sınırda yakalanan 3 FETÖ şüpheli tutuklandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve JASAT dedektifleri, sınır bölgesinde yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen FETÖ/PDY şüphelileri F.D., F.Ç. ve S.Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.ŞÜPHELİLER TUTUKLANDIJandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.