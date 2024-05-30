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Beyaz Gazete
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Edirne'de sınırda yakalanan 3 FETÖ şüpheli tutuklandı

Edirne'de yurt dışına kaçmak isterken sınırda yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ekleme: 30.05.2024 - 11:12 Güncelleme: 30.05.2024 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
Edirne'de sınırda yakalanan 3 FETÖ şüpheli tutuklandı
Edirne İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve JASAT dedektifleri, sınır bölgesinde yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen FETÖ/PDY şüphelileri F.D., F.Ç. ve S.Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.