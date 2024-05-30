Bakan Yumaklı açıkladı: Ormanlarımızı geliştirmek için 179 milyar lira yatırım yaptık

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 'İklime Dirençli Ormancılık Projesi' açılış töreninde konuştu. Bakan Yumaklı, ormanların geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin, 'Ormanlarımızı geliştirmek için reel rakamlarla 179 milyar lira yatırım yaptık. Bu zaman zarfında 7 milyardan fazla fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Ülke yüz ölçümümüzün yüzde 30'unu ormanla kaplı hale getirdik. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre; ülkemiz ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncü sırada yer alıyor. Yine 5 yılda bir yayınlanan FAO verilerine göre; orman alanı bakımından ülkemiz 2015 yılında 46'ncı sırada iken, 2020 yılında 27'ci sıraya ulaştı' ifadelerini kullandı.Bakan Yumaklı, Türkiye'nin Akdeniz havzasında olması nedeniyle iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldığını belirterek, 'Ülkemizin güneyinde orman yangınları, kuzeyinde sel felaketleri, iç bölgelerde ise kuraklıkla mücadele ediyoruz. Bu nedenle toprağı, suyu, ormanları ve biyoçeşitliliği korumayı ön plana alan politikaları hayata geçirmek için çalışıyoruz. Çünkü küresel iklim değişikliğinin getireceği yıkıcı etkilere ancak bu şekilde direnç sağlayabiliriz' dedi.Ormancılık faaliyetleri içerisinde ormanların korunması ve sürdürülebilir yönetimi için orman köylerine özel bir önem verdiklerini ifade eden Yumaklı, 'Orman köylerimizin kalkınması için ORKÖY (Orman ve Köy İlişkileri) hibe kredisi ve gelir getirici tür ağaçlandırması çalışmalarını büyük bir titizlikle yapıyoruz. Bu kapsamda son 22 yılda orman köylülerimize 29,3 milyar lira hibe ve kredi vererek yaklaşık 280 bin projeyi destekledik. '5 bin Köye 5 bin Gelir Getirici Orman Projesi'yle orman köylülerimizin gelirlerini artırmak için ceviz, badem, kestane, zeytin gibi fidanlar dikiyoruz. Ormanlık alanlarda arıcılığın gelişmesi için bugüne kadar 796 bal ormanı tesisi ettik. Bu sayede bal verimini kat be kat arttırdık' diye konuştu.Türkiye'nin orman yangılarına hassas bir bölge yer aldığını kaydeden Bakan Yumaklı, şunları söyledi: 'Geçen yıl 15 bin 520 hektar orman alanımız yangınlardan zarar gördü. Aldığımız tedbir ve önlemlerle bu alanın daha fazla artmasını engelledik. Orman yangınlarıyla mücadelemizi 3 aşamada yürütüyoruz. Birincisi; yangın öncesi bilgilendirme ve bilinçlendirme yapıyoruz. Çünkü orman yangınlarının yüzde 90'ı maalesef insan kaynaklı. Bu konuda vatandaşımızı bilinçlendirmek için 3 Mayıs'ta 'Orman Benim Kampanyası' düzenledik. Kampanya ile 81 ilimizde 7'den 77'ye tüm vatandaşlarımızla ormanlarımızda yangına sebep olacak cisim ve maddeleri topladık. İkinci aşama da yangın esnasında alevlerle mücadelemiz. Bu konuda Bakanlığımızın güçlü bir alt yapısı var. Bu yıl ormanlarımızı yangınlara karşı korumak için hava ve kara gücümüzün gücüne güç attık. 26 uçak ve 105 helikopter, 14 İHA, 1649 arazöz, 5 bin kara aracı, 25 bin alev savaşçımız ve 122 bin gönüllümüz ile yangınlara hazırız. Ayrıca, yangınlara hızlı müdahale için 4 bin 727 gölet ve havuz inşa ettik. Yangınların tespiti için 776 adet gözetleme kulemiz var. Bu kulelerin 184'ü akıllı kule. İnsansız hava araçlarını orman yangınlarında tespit için kullanan Avrupa'da ilk, dünyada ikinci ülke biziz. Bu mücadelede yapay zeka temelli uygulamaları da kullanmaya başladık. Bu manada yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiğimiz Yangın Karar Destek Sistemi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ödüle layık görüldü. Yaptığımız bu çalışmalarla yangına ilk müdahale süremizi 40 dakikadan 11 dakikaya düşürdük. Bugün Türkiye orman yangınlarıyla mücadelede en başarılı ülkeler arasında yer alıyor. Üçüncü ve son aşama, yangın sonrası ağaçlandırma faaliyetlerimiz. Yanan orman alanlarımızın bilimsel ve teknik yöntemlerle eski haline kavuşması için büyük gayret sarf ediyoruz. Bu çalışmalarımızda vatandaşlarımızın bize katkı sağlaması için 'Geleceğe Nefes Kampanyası' adı altında bir orman seferberliği başlattık. Geleceğe nefes olmak, Türkiye'ye ve dünyaya nefes olmak için ormanların önemini tüm dünyaya anlatmaya ve ormancılıkta öncü olmayı sürdüreceğiz.'Dünya Bankası ile küresel iklim değişikliğine karşı birçok alanda iş birliği halinde çalışmalar yaptıklarını aktaran Bakan Yumaklı, 'Bakanlığımız, sorumluluğu altına giren her konuda bu dirençli yapıyı oluşturmaya kararlıdır. Bu kapsamda, bugüne kadar daha etkin bir sulama sisteminin hayata geçirilmesi amacıyla Sulama Modernizasyonu Projesi, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle gelir kaybına uğrayan kırılgan kesimlere alternatif gelir kaynakları oluşturmayı amaçlayan Entegre Havza Yönetimi Projesi, çiftçilerin iklim değişikliğine uyum sağlamalarını desteklemeyi amaçlayan TUCSAP (Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme) Projesi, su kaynaklarımızı çeşitlendirmeyi ve atık su kullanımını desteklemek için Su Döngüselliği Projesi'ni hayata geçirdik. Bakanlığımız ile Dünya Bankası arasında 5 projede yaklaşık 1,5 milyar dolar düzeyinde portföy oluşturduk. Buna ek olarak, taşkın ve kuraklık gibi iklim değişikliğinin diğer olumsuz etkilerine ve deprem bölgesinde tarım sektörünün yeniden yapılandırılmasına ilişkin iki proje için de 850 milyon dolar değerinde proje portföyümüzü hayata geçirmeyi planlıyoruz' dedi.Dünya Bankasının 400 milyon dolar kredi sağlayacağı ve 5 yıl sürecek İklime Dirençli Ormancılık Projesi'nin başlangıcını yaptıklarını belirten Yumaklı, 'Projenin Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Adana, Osmaniye gibi illerimizi de kapsaması, deprem bölgesinin yeniden kalkınmasına önemli katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Proje, yangınlara karşı dirençli orman kurulması açısından önemli alt projeler içeriyor. Bunun yanında; orman köylülerimiz için konut iyileştirme, fenni arıcılık, hayvansal ve bitkisel üretim desteği, orman köylülerimizin çatı güneş enerjisi kurması gibi destekler de proje içinde yer alıyor. Bu projelerin sonuçları, Dünya Bankası ve Bakanlığımızın iklim değişikliğiyle mücadelesinin ortak bir hedefi olduğunu gösteriyor' diye konuştu.