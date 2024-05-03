Togg yine zirveyi bırakmadı! Nisan ayında dikkat çeken ilk on sıralama

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2024 Nisan ayında en çok satılan sıfır elektrikli otomobil modellerini listeledi. Yerli şirket Togg, neredeyse satışların yarısına hakim olduğu pazarda yine zirveyi kimseye bırakmadı.ODMD'ye göre geçen ay ülke genelinde 75 bin 919 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Nisan ayında otomobil satışları 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 20,61 azalarak 61 bin 448'e düşerken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 28,6 azalışla 14 bin 471 oldu.Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına göre ise yüzde 16,2 artış gösterdi. Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-nisan döneminde yıllık bazda yüzde 11,3 artarak 371 bin 438 adet olarak gerçekleşti.Elektrikli otomobil satışlarının 6 bini aştığı Nisan 2024 döneminde en çok satılan model 3003 adet ile Togg T10X oldu.İkinci sırada Güney Koreli otomobil üreticisi SsanYong'un Torres modeli 739 satışla yer aldı. Onu benzinli modellerinden 'i' harfini kaldırma kararı alan BMW'nin iX1 modeli 361 adet ile takip etti. Hyundai Ioniq 5 (239 satış) ve Volvo XC40 da (184 satış) ilk beşi tamamladı.Togg T10X: 3.003Ssangyong Torres: 739BMW iX1: 361Hyundai Ioniq 5: 239Volvo XC40: 184BMW 5 Serisi: 168Renault Megane E-Tech: 88Hyundai Ioniq 6: 78MG MG4: 77Elektrikli Mini Countryman: 70Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'ne göre, Togg nisan ayında 3003 adet teslimat ile bu yılki en yüksek satış rakamına ulaştı. Marka en yüksek satış oranını son olarak 2023 Aralık ayında 6011 adet teslimat ile yakalamıştı. Togg T10X'in piyasaya çıktığı dönemden bu yana toplam satışları ise 26 bin 721 oldu.Togg bu yılın sonlarına doğru Avrupa macerasına başlayacak. T10X'i Almanya'da satışa sunmaya hazırlanan şirket, diğer tarafta Türkiye pazarında uygulamakta olduğu 800 bin TL'lik faizsiz kredi kampanyasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.