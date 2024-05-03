Şırnak’ta piyasa değeri 3 milyon TL olan ilaç ele geçirildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ilaç sektöründeki sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 2 adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 bin 240 iltihap, 398 anestezi, bin 500 romatizma, 2 bin 410 diyabet, 950 kalp, 23 bin 820 epilepsi, 5 bin 260 tansiyon, 3 bin 65 insülün, bin 106 kan sulandırıcı, 3 bin 750 vitamin, 14 bin 792 bağışıklık sistemi onarma, 4 bin 900 troid, bin 120 sinir sistemi, bin 170 enfeksiyon, 780 şeker, 500 bağırsak, 2 kutu sara, 84 tablet kan basınç dengeleyici, 350 sara, 112 tablet kan pıhtılaştırıcı, 100 organ onarıcı, 1 kutu kemik, 4 paket prostat ve 360 mide ilaçları ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon TL olduğu belirtildi.