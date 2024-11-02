Instagram güncelledi: O özellik artık daha kolay

Instagram, özellikle içerik üreticiler ve yüksek takipçili kullanıcılar için DM yönetimini daha işlevsel hale getiren bir güncelleme sundu. Yeni özellikler sayesinde mesaj istekleri daha detaylı şekilde filtrelenebilecek.Onaylı hesaplardan, şirketlerden ve abonelerden gelen mesajlar, diğer mesajlardan daha kolay ayırt edilebilecek. Aynı zamanda göndericinin takipçi sayısına göre sıralama seçeneği eklenirken, hikaye cevaplarına özel bir bölüm de gelen kutusunda yerini aldı.