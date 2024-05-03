Korkunç olayın adresi İstanbul'un Esenyurt İlçesi'ydi. Lüks bir rezidansta dün Uğur Ş. ile kardeşi Engin Ş., eve internet üzerinden para karşılığı eskort çağırmıştı. Ağabey kardeş ile eve gelen kadın arasında ilerleyen dakikalarda para nedeniyle tartışma yaşanmış, tartışmanın büyümesi üzerine eskort kadın, kendisini eve getiren korsan taksi şoförüne haber vermişti.Aşağıda bekleyen korsan taksi şoförü, bunun üzerine yukarı çıkarak iki kardeş ile tartışmaya başlamıştı. Kadın, ardından yaşanan tartışmayı arkadaşlarına da haber vermesi üzerine olay yerine giden grup ağabey kardeşin bulunduğu evi basmıştı.Çıkan arbede esnasında Uğur Ş. kardeşi Engin Ş.'yi şah damarından bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen R.M. O.K. ve S.Ç.'de kısa süre içerisinde yakaladı. Karşı gruptan olan M.K. ve S.Ç.'de hafif yaralı olarak gittikleri hastanede yakalandı.Emniyette işlemleri biten şüphelilerden R.M., M.K., O.K. ve S.Ç. kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan Uğur Ş. kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten öldürme suçlarından adliyeye sevk edildi.Esenyurt'taki eskort kavgasında kardeşini öldürmüştü: Yeni görüntüler ortaya çıktı!Uğur Ş., tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili yeni görüntülere ulaşıldı. Güvenlik kamerasında yaşanan olayın öncesinde tarafların birbirlerine saldırdığı anlar görüldü.