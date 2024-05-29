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Bakan Yerlikaya duyurdu! İki ilde nefes kesen operasyon

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Adana merkezli 2 ilde düzenlenen ‘Kuyu-1’ operasyonlarında, elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük’ün yaptığı organize suç örgütü çökertildi, 51 şüpheli yakalandı." açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya duyurdu! İki ilde nefes kesen operasyon
Ekleme: 29.05.2024 - 08:21 Güncelleme: 29.05.2024 - 08:24 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya duyurdu! İki ilde nefes kesen operasyon
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük'ün yaptığı organize suç örgütü çökertildiğini açıkladı.

Adana merkezli 2 ilde düzenlenen “Kuyu-1” operasyonlarında elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 51 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! İki ilde nefes kesen operasyon