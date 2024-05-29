Bakan Yerlikaya duyurdu! İki ilde nefes kesen operasyon

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Adana merkezli 2 ilde düzenlenen ‘Kuyu-1’ operasyonlarında, elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük’ün yaptığı organize suç örgütü çökertildi, 51 şüpheli yakalandı." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük'ün yaptığı organize suç örgütü çökertildiğini açıkladı.Adana merkezli 2 ilde düzenlenen “Kuyu-1” operasyonlarında elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 51 şüpheli yakalandı.