AK Partili vekilin aracı dereye uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Ankara'da otomobil ve kamyonet çarpıştıktan sonra yaklaşık 100 metre sürüklenerek, yol kenarındaki dereye yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Dumlupınar Bulvarı üzeri Ankara istikametinde meydana geldi. Yaser O. idaresindeki 06 PL 1593 plakalı kamyonet, aynı yönde giden plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 100 metre savrulan iki araç yol kenarındaki demir bariyerleri aşarak dereye yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonette yolcu olan İlknur Doğan’ın (56) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada iki araç sürücüsü ile kamyonette bulunan F.Ü. ve M.E. yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, dere yatağına uçan iki araç ise vinç yardımıyla çıkarıldı.MİLLETVEKİLİNİN ARACI ÇIKTIKamyonet ile çarpışan otomobilin AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç’a ait olduğu ortaya çıktı. Kılıç’ın danışmanı ile birlikte Ankara’ya giderken kazaya karıştığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kazanın ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Bozbey sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda, “AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve çalışma arkadaşlarına geçirdikleri kazadan dolayı geçmiş olsun diliyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.