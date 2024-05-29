ABD'li dergiden çarpıcı analiz: Yükselen güç Türkiye

Türkiye, son 20 yılda büyük bir atılım yaptı. Savunma sanayiden enerji ve ticaret koridorlarına kadar bölgesel nüfuzunu artırıyor.Komşularıyla ilişkilerini toparlıyor. Türkiye ne batı ne de doğu ekseninde yer alıyor.Kazan-kazan anlayışı ile kendi çıkarlarını düşünüyor. Türkiye'nin bu yükselişi ABD medyasının da gözünden kaçmadı.The Natıonal Interest dergisi Türkiye'nin küresel politikalarını mercek altına aldı.Rusya'nın Batı tarafından uğradığı yaptırımlara değindi. Türkiye'nin bu sayede Kafkasya'da ve Orta Asya'da gücünü artırdığını belirtti.Özellikle de Türkiye'nin savunma sanayi, enerji ve ticaret başlıklarında bölgede daha güçlü bir ülke haline geldiğini yazdı.ABD'li dergi, Türkiye'nin Azerbaycan'la ilişkilerine de vurgu yaptı. 2020'deki Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a verilen desteğe değindi.Azerbaycan'ın Türkiye'nin yardımıyla Karabağ topraklarını işgalden kurtardığını belirtti. Türkiye'nin böylece Güney Kafkasya'da Rusya'nın bölgedeki askeri tekelini kırdığını yazdı.The National Interest, Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki etkisinin Hazar'ın diğer yakasında hissedildiğini de belirtti.Diğer Türk devletlerinin Ankara ile yakınlaşmaya başladığını vurguladı. İHA pazarında hızla hakimiyet kazandığının altını çizdi.Moskova'nın bölgenin tek silah tedarikçisi olarak hakimiyetini de yıktığını yazdı.ABD'li dergi Türkiye'nin önderlik ettiği Türk Devletleri Teşkilatı'na da değindi.Ticaret koridorları oluşturmaya çalıştığını yazdı. Zengezur koridorunun önemine vurgu yaptı.Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak bir Türk alfabesi önerdiğini de belirtti. Türkiye'nin bu adımlarıyla Rus dilinin varlığına meydan okuduğunu yazdı.