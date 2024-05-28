Yılın üçüncü MGK bugün toplanacak: Masada hangi konular var?

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bu yıl üçüncü kez toplanacak.Beştepe'de gerçekleştirilecek kritik toplantının ilk başlığı terörle mücadele.Toplantıda, Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarının yok edilmesi için devam eden operasyonların üzerinde durulacak. Ayrıca terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye’nin kuzeyinde işgal ettiği yerlerde yasa dışı seçim düzenleme hazırlığı ve kendini meşrulaştırma çabasına karşı alınacak tedbirler konuşulacak.Kurul üyeleri, FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadeledeki son durumla ilgili kurula bilgi de sunacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukuk cinayetlerini bağışlamayacağız demokrasi cellatlarını daima hatırlayacağızCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes Kongre Merkezi Özgürlük ve Demokrasi Adası'nda düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu”nda konuştu. Necip Fazıl Kısakürek'e ait; "Bir nar ağacı var, bir de dar ağacı.Namerde nar düştü, yiğide dar ağacı." sözleriyle Türk milletinin hukuk cinayetlerini asla bağışlamayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs'ın adım adım işlenen bir provokasyonun sonucu olduğunu söyledi Erdoğan, "Milli irade uğrunda bedel ödeyenleri nasıl yâd ediyorsak, demokrasi cellatlarını da asla unutmayacağız." dedi.Milli Güvenlik Kurulu'nda, İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü katliamları da görüşülecek.Saldırıların durdurulması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve İsrail’in gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçilmesi için yürütülen diplomasi trafiğiyle ilgili değerlendirme yapılacak.İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin sayısının artması adına atılabilecek adımlar ele alınacak. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan ve Türkiye'nin de müdahil olma kararı aldığı soykırım davası hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.MGK toplantısında 5 yılda bir revize edilen ve "devletin gizli anayasası" olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin güncellenmesine ilişkin esasların ele alınması bekleniyor.MGK toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, İran'daki gelişmeler ve Yunanistan ile ilişkiler başta olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası konular da masada olacak.