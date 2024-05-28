Tarihi karar! İspanya Filistin'i devlet olarak resmen tanıdı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan bir Filistin devletini tanıyor. Tüm taraflarca kabul edilmediği müddetçe 1967 sınırlarındaki hiçbir değişikliği tanımayacağız" dedi. Sanchez'in başbakanlık kabinesi Filistin'i devlet olarak tanıyan kararnameyi resmen kabul etti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez şu ifadeleri kullandı:'İspanya bugün Filistin Devleti'nin resmi olarak tanınmasını onaylayacak.Batı Şeria ve Gazze'nin bir koridorla birbirine bağlandığı, başkenti Doğu Kudüs olan ve Filistin Ulusal Otoritesi'nin meşru hükümeti altında birleşmiş, yaşayabilir bir devlet olmalı.'Sanchez'in başbakanlık kabinesi Filistin'i devlet olarak tanıyan kararnameyi resmen kabul etti.İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares pazartesi günü Brüksel'de yaptığı açıklamada, ”Filistin devletini tanımak Filistin halkı için adalet demektir' demişti.İspanya, geçen hafta Norveç ve İrlanda ile yaptığı ortak açıklamada Filistin devletini tanımak için harekete geçeceklerini bildirmişti.Bu adıma tepki gösteren İsrail ise Kudüs'teki İspanya konsolosluğunun Filistinlilere hizmet vermesini yasakladı.Öte yandan Norveç de bugün Filistin devletini resmi olarak tanıyacak.